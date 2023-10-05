Глава Всемирной ядерной ассоциации назвала АЭС "Руппур" успешным проектом

Сама Бильбао-и-Леон сообщила, что "Росатом был способен менее чем за 10 лет в новой стране создать новое ядерное производство"

РУППУР /Бангладеш/, 5 октября. /ТАСС/. АЭС "Руппур" - невероятно успешный проект. Об этом заявила ТАСС глава Всемирной ядерной ассоциации (WNA) Сама Бильбао-и-Леон.

"Я думаю, что это (АЭС "Руппур" - прим. ТАСС) невероятно успешный проект. Росатом был способен менее чем за 10 лет в новой стране создать новое ядерное производство", - сказала она.

"Вы можете купить уран в любой стране мира. Это позволяет быть энергетически независимым. <...> Многие страны, например в Африке и Восточной Азии, очень внимательно следят за возможностями сотрудничества с Россией. Хотя, конечно, есть и другие регионы, где, возможно, думают не так. <...> Я думаю, что мы должны признать, что Россия большая сила в вопросе ядерной энергии. И я думаю, что это не изменится", - заявила Бильбао-и-Леон.

Торжественная церемония завоза ядерного топлива на АЭС "Руппур" прошла в Бангладеш в четверг. В мероприятии по видео-конференц-связи приняли участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Также в церемонии участвовало руководство Росатома.

Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" строится на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы республики города Дакка. Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. Сейчас ведется строительство первого и второго энергоблоков.