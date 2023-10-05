Более 50% нарушений при таможенном контроле приходятся на табачную продукцию

По словам замглавы ФТС Елены Ягодкиной, служба приветствует расширение перечня продукции, подлежащей обязательной маркировке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Более 50% нарушений, выявляемых в ходе таможенного контроля, приходятся на табачную продукцию. Об этом сообщила заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елена Ягодкина в ходе международного форума "Антиконтрафакт".

"Более 50% выявляемых нарушений выявляется при контроле табачной продукции. Это наиболее чувствительный товар и для населения, и для государства в части налогообложения", - сказала она.

Замглавы ФТС отметила, что чаще всего нарушения выявляются в платежеемких и социально значимых товарах. По ее словам, служба приветствует расширение перечня продукции, подлежащей обязательной маркировке.

Система маркировки "Честный знак" введена в России с 2019 года для борьбы с нелегальным оборотом продукции. Одной из первых групп товаров, включенной в систему, стал табак. 26 нелегальных табачных производств было закрыто, еще 18 вышли в легальное поле. Кроме табака, маркировка распространяется на молочную продукцию, минеральную и питьевую воду, пиво и слабоалкогольные напитки, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.