Путин выразил уверенность в безопасности АЭС в Бангладеш

По словам президента РФ, "сооружение станции, подготовка ее к эксплуатации осуществляются при четком соблюдении правил и рекомендаций МАГАТЭ"

СОЧИ/РУППУР, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за сопровождение проекта бангладешской АЭС "Руппур". Глава российского государства указал, что эта станция является безопасной и соответствует всем современным стандартам, что может подтвердить руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Росатом как признанный глобальный лидер в области мирного атома использует при возведении АЭС наиболее передовые инженерные решения и технологии, основанные на самых строгих стандартах безопасности, экологических и природоохранных требований", - сказал Путин на церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Руппур".

Он указал, что "сооружение станции, подготовка ее к эксплуатации осуществляются при четком соблюдении правил и рекомендаций МАГАТЭ". "Думаю, принимающий участие в церемонии господин Гросси может засвидетельствовать, что предусмотренные на "Руппуре" системы физической защиты являются надежными и современными. Мы хотим поблагодарить МАГАТЭ за сопровождение этих работ", - подчеркнул российский лидер.

АЭС "Руппур" сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш - города Дакки. Станция создается по российскому проекту поколения "3+". Работы по ее возведению начались в 2021 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.