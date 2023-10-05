5 октября, 10:04

Путин заявил, что РФ будет помогать Бангладеш на всем жизненном цикле АЭС "Руппур"

По словам президента РФ, речь идет, в частности, о долгосрочной поставке реакторного топлива, техническом обслуживании АЭС, а также об обращении с отработавшим ядерным материалом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. РФ будет помогать Бангладеш не только строить АЭС "Руппур", но и обслуживать ее на всем жизненном цикле, заявил президент РФ Владимир Путин, участвуя по ВКС в церемонии завоза ядерного топлива на станцию.

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"Россия не просто строит станцию. Мы будем оказывать партнерам из Бангладеш содействие на всем жизненном цикле атомного проекта, включая обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, техническому обслуживанию АЭС, а также по обращению с отработавшим ядерным материалом", - указал российский лидер.

АЭС "Руппур" сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 км от Дакки. Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Работы по ее возведению начались в 2021 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБангладешРоссия
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