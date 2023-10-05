Путин заявил, что РФ будет помогать Бангладеш на всем жизненном цикле АЭС "Руппур"

По словам президента РФ, речь идет, в частности, о долгосрочной поставке реакторного топлива, техническом обслуживании АЭС, а также об обращении с отработавшим ядерным материалом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. РФ будет помогать Бангладеш не только строить АЭС "Руппур", но и обслуживать ее на всем жизненном цикле, заявил президент РФ Владимир Путин, участвуя по ВКС в церемонии завоза ядерного топлива на станцию.

"Россия не просто строит станцию. Мы будем оказывать партнерам из Бангладеш содействие на всем жизненном цикле атомного проекта, включая обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, техническому обслуживанию АЭС, а также по обращению с отработавшим ядерным материалом", - указал российский лидер.

АЭС "Руппур" сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 км от Дакки. Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Работы по ее возведению начались в 2021 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.