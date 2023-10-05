Путин заявил, что АЭС по российскому проекту удовлетворит потребности экономики Бангладеш

Президент РФ подчеркнул, что это "позволит оптимизировать национальный энергобаланс"

СОЧИ/РУППУР, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о существенном экономическом и экологическом эффекте, который получит Бангладеш от запуска АЭС "Руппур", строящейся по проекту РФ.

"После выхода на полную проектную мощность станция сможет обеспечивать порядка 10% энергопотребления Бангладеш", - сказал глава российского государства на церемонии завоза ядерного топлива на "Руппур".

По его словам, таким образом "будут удовлетворяться потребности в энергоресурсах растущей бангладешской экономики, и тем самым снизится зависимость страны от угольной и газовой генерации". Президент РФ подчеркнул, что это "позволит оптимизировать национальный энергобаланс, и новая АЭС уже не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, что благотворно скажется на окружающей среде, на здоровье нации".

Путин обратил внимание на то, что "российские и бангладешские инженеры-атомщики, строители, рабочие трудятся слаженно, дружно". "Сооружение АЭС идет по графику, ежедневно на стройке задействовано более 20 тыс. человек, большинство из которых - это граждане Бангладеш", - указал он. "И это только часть рабочих мест, созданных в связи с проектом "Руппур": этот проект обеспечивает смежными заказами многие-многие бангладешские предприятия, увеличив занятость по всей стране, местные подрядчики привлекаются для проведения строительно-монтажных работу, поставок материалов, оказания транспортных и других услуг", - перечислил российский лидер. Президент также отмели, что "содействие в реализации проекта оказывают и индийские друзья, чьи компании участвуют в стройке на субподрядной основе".

АЭС "Руппур" сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш - города Дакки. Станция создается по российскому проекту поколения "3+". Работы по ее возведению начались в 2021 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.