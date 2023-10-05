Гладков заявил, что белгородские аграрии добились рекордной урожайности озимой пшеницы

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что местные аграрии всегда были одними из самых лучших в стране

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Аграрии Белгородской области завершили уборку озимой пшеницы, добившись рекордной средней урожайности в 57,2 ц с 1 га. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Я очень рад рассказать о том, что наши аграрии завершили уборку озимой пшеницы. Рекордная урожайность достигнута даже в сравнении с высочайшими результатами, которые были показаны в 2022 году. В этом году средняя урожайность - 57,2 ц с 1 га", - сообщил Гладков.

Рекордных показателей удалось достичь несмотря на то, что в прошлом году половина планируемых к посеву площадей не была засеяна из-за погодных условий, добавил он.

"Уверен, что и в целом этот год покажет самые достойные результаты. Наши аграрии всегда были одними из самых лучших в Российской Федерации, а их успехи - залог того, что продовольственная программа выполняется, что продовольственная безопасность нашей страны будет обеспечена", - написал глава региона.