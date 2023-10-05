Путин заявил, что Россия помогает Бангладеш создавать атомную отрасль

Президент обратил внимание, что с 2022 года на площадке АЭС функционирует учебно-тренировочный центр для эксплуатационного бангладешского персонала

СОЧИ/РУППУР, 5 октября. /ТАСС/. Россия, участвуя в строительстве АЭС "Руппур" в Бангладеш, по сути помогает этой стране создавать отрасль мирного атома. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, участвуя по видеосвязи в церемонии завоза ядерного топлива на станцию.

"В рамках сотрудничества по проекту "Руппур" российская сторона готовит профильные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли Бангладеш. В наших вузах уже получили образование по ядерным специальностям более 80 бангладешских студентов, и в дальнейшем их число, безусловно, будет расти. Мы, по сути, создаем не просто атомную электростанцию - мы создаем в Бангладеш вместе с вами, дорогие друзья, целую атомную отрасль, отрасль мирного атома", - отметил российский лидер.

Путин также обратил внимание, что с прошлого года на площадке АЭС функционирует учебно-тренировочный центр для эксплуатационного бангладешского персонала. Подготовленные там специалисты будут обеспечивать основные технологические процессы на станции. "К настоящему моменту такое обучение прошли уже более тысячи бангладешцев. Благодаря полученным ценным профессиональным навыкам и знаниям они могут быть востребованы не только в атомной, но и во многих других промышленных отраслях экономики Бангладеш", - указал президент РФ.

В заключение он поблагодарил премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину за большое личное внимание к двустороннему сотрудничеству "как в мирном атоме, так и по всем другим ключевым направлениям". "Хочу пожелать всем российским и бангладешским коллегам, друзьям дальнейших успехов. Всего вам доброго", - резюмировал глава российского государства.

АЭС "Руппур" сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш - города Дакки. Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Работы по ее возведению начались в 2021 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.