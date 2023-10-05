В ЦБ сообщили о росте числа жалоб на оформление микрозаймов мошенниками

По итогам января - августа 2023 года этот показатель увеличился на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Банк России отмечает рост количества жалоб на микрофинансовые организации (МФО) по итогам января - августа 2023 года, количество жалоб на оформление займов мошенниками увеличилось на 46% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Это следует из презентации замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елены Ненаховой, выступившей на микрофинансовом форуме "MRF. Осень 2023".

Согласно презентации, с января по август 2023 года в ЦБ поступило 32,4 тыс. жалоб на МФО, что на 15,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число жалоб в категории "мошенничество" за восемь месяцев 2023 года увеличилось на 46%, с 3,1 тыс. до 4,5 тыс. - "как следствие утечек баз данных в 2022 году и ухода зарубежных поставщиков программного обеспечения (ПО) для противодействия фроду", говорится в презентации.

Ненахова в ходе выступления на форуме также назвала среди основных драйверов роста жалоб на МФО недостоверную информацию в кредитной истории, несогласие с условиями заключенного договора и пересчет по займу и услугам.

Согласно представленным материалам, количество жалоб относительно несогласия с условиями заключенного договора увеличилось по итогам восьми месяцев 2023 года в два раза - с 1,3 тыс. до 2,6 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля этой категории жалоб в общей структуре составляет 8,1%. На жалобы в категории "навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора" приходится 10% в общей структуре, на категорию "недостоверная информация в кредитной истории" - 11,9%, на "мошенничество" - 14,1%.