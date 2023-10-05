Путин: проект АЭС "Руппур" способствует укреплению сотрудничества РФ и Бангладеш

По словам президента РФ, на протяжении всего времени строительства АЭС они с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной постоянно держали реализацию проекта "Руппур" на личном контроле

СОЧИ/РУППУР, 5 октября. /ТАСС/. Российско-бангладешский проект по сооружению АЭС "Руппур" отвечает интересам обеих стран и способствует укреплению их взаимовыгодного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую атомную электростанцию.

"Этот флагманский проект отвечает интересам двух стран, способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества", - сказал российский лидер. Он отметил, что строительство станции "вносит реальный, значимый вклад в развитие экономики, укрепление энергетической безопасности республики".

По словам Путина, на протяжении всего времени строительства АЭС они с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной, которая также принимала участие в церемонии, постоянно держали реализацию проекта "Руппур" на личном контроле.

После того, как бангладешской стороне будет передан сертификат о доставке российского ядерного топлива на энергоблок номер 1 АЭС "Руппур", станция получит официальный статус ядерного объекта, добавил президент РФ.

Двусторонние отношения

Путин назвал Бангладеш давним другом и партнером РФ, взаимодействие с которым строится на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Он напомнил, что основы отношений двух государств были заложены еще более полувека назад, когда в начале 1970-х годов Советский Союз оказывал поддержку народу Восточной Бенгалии в его борьбе за независимость, а затем и в становлении нового государства - Бангладеш.

"Наша страна одной из первых признала молодую республику, принимала деятельное участие в развитии ее экономики, помогала строить крупные промышленные и энергетические объекты, которые продолжают приносить пользу бангладешскому народу", - указал президент РФ.

По его словам, одним из наглядных свидетельств поступательного развития отношений является реализация крупнейшего совместного проекта по строительству в Бангладеш АЭС российского дизайна.

Путин обратил внимание на то, что в минувшем году отмечалось 50-летие установления дипломатических отношений двух государств, а также исторического визита в Москву первого премьер-министра Бангладеш Муджибура Рахмана. Он многое сделал для развития двустороннего сотрудничества, заметил российский лидер.