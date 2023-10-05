В Думу внесли законопроект об ограничении комиссий банков на переводы юрлиц физлицам

Поправки законодательно обяжут банки устанавливать для безналичных переводов от юридических лиц физическим лицам размер комиссий, не превышающий размер комиссий для операций между юридическими лицами

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник ("Единая Россия) внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить банковские комиссии за безналичные переводы денежных средств, признаваемых доходами от предпринимательской деятельности клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как пояснил Резник в беседе с корреспондентом ТАСС, сейчас банки могут устанавливать фактически запретительные тарифы для безналичных переводов юридическими лицами и ИП средств со своих банковских счетов на банковские счета физических лиц. "Например, при выплате дивидендов, распределении чистой прибыли между участниками общества, при перечислении индивидуальными предпринимателями доходов на свои личные счета. Они уплачивают обслуживающим их банкам комиссионное вознаграждение в размере от 2% до 15% от суммы переводимых средств, если сумма переводов за месяц в среднем превышает 200 тыс. рублей. При этом комиссионное вознаграждение при переводах денежных средств между банковскими счетами юридических лиц и ИП составляет 20-100 рублей за операцию вне зависимости от накопленной суммы либо частоты переводов в месяц", - указал он.

Такая разница в тарификации экономически не обоснована - ведь речь идет об одном и том же операционном процессе осуществления банковской операции, считает депутат. "Получается, что банки как единственный институт, правомочный на осуществление безналичных расчетов, ведут себя недобросовестно", - полагает Резник.

По его словам, законопроект вносит в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, которые законодательно обяжут банки устанавливать для безналичных переводов от юридических лиц физическим лицам размер комиссий, не превышающий размер комиссий для операций между юридическими лицами. Речь идет о денежных средствах клиентов банков, признаваемых доходами от предпринимательской деятельности (дивиденды, распределение чистой прибыли между участниками общества, доходы индивидуального предпринимателя).

"Таким образом мы защитим права и законные интересы добросовестных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - клиентов кредитных организаций. А для борьбы с недобросовестными экономическими агентами есть другие меры. С 1 июля 2022 года Банк России через платформу "Знай своего клиента" ежедневно снабжает банки необходимой информацией, и к участникам сомнительных операций можно применять меры в виде отказа в проведении банковских операций и расторжения договора банковского счета в одностороннем порядке", - пояснил депутат.