Сумма иска от предприятий Крыма по водной блокаде превысит 3 трлн рублей

Первый заместитель председателя госсовета республики Ефим Фикс отметил, что сумма эта сумма будет увеличиваться

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Предварительная сумма компенсации, которую предприятия Республики Крым потребуют от Украины за водную блокаду полуострова, превысит 3 трлн рублей, сам иск планируют подготовить до конца года. Об этом сообщил первый заместитель председателя госсовета республики Ефим Фикс на заседании общественной палаты региона.

"Мы активно работаем с содовым заводом, с заводом "Титан", с заводом "Бром". Активно работаем с более чем 50 предприятиями санаторно-курортного комплекса и выходим на достаточно серьезную цифру. И, безусловно, [работаем] с аграрным комплексом, прежде всего это рисоводческие хозяйства и так далее. <...> Я думаю, что до конца года у нас уже будет сформирован этот иск, и мы будем направлять его для рассмотрения судом. Сумма заявленных убытков уже составляет более 3 трлн рублей, и эта сумма будет увеличиваться", - сказал Фикс.

Арбитражный суд Крыма 3 июля зарегистрировал иск об ущербе бюджету региона от водной блокады. Ответчиками выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. 13 сентября суд постановил рассматривать иск в закрытом режиме из-за стратегических сведений о Северо-Крымском канале. Сумма требований по иску составляет более 152 млрд рублей. Одновременно власти республики намерены подготовить иски об ущербе предприятиям и местным жителям.

Водная блокада

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение дамбы, что привело к обмелению Северо-Крымского канала.