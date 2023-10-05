Молния
5 октября, 10:51,
обновлено 5 октября, 10:56

В Бангладеш заявили, что намерены использовать ядерную энергию только в мирных целях

РУППУР /Бангладеш/, 5 октября. /ТАСС/. Бангладеш намерена использовать ядерную энергию только в мирных целях и выступает за полный отказ от ядерного оружия в мире. Об этом заявила премьер-министр этой южноазиатской страны Шейх Хасина.

"Мы будем использовать ядерную энергетику для мира. Мы также выражаем приверженность полному ядерному разоружению во всем мире и реализации полного запрещения ядерного оружия", - сказала она, выступая на церемонии передачи Россией ядерного топлива для первого реактора бангладешской АЭС "Руппур". 

Теги:
БангладешШейх Хасина
© Информационное агентство ТАСС
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