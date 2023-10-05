5 октября, 11:22

Почта Литвы уволит до конца 2024 года 400 почтальонов

В ноябре своих мест лишатся 52 сотрудника

ВИЛЬНЮС, 5 октября. /ТАСС/. Более 50 почтальонов будут уволены в ноябре в рамках программы государственного предприятия Lietuvos paštas по сокращению штата. Об этом сообщила госслужба занятости.

"Реформирующее свою сеть государственное предприятие в ноябре уволит 52 почтальона, которые доставляют корреспонденцию жителям Вильнюса и Каунаса", - говорится в сообщении.

Всего до 2024 года Lietuvos paštas планирует уволить 400 почтальонов. Компания объясняет это тем, что потенциальные клиенты все чаще пользуются не традиционными почтовыми услугами, а возможностями интернета.

В настоящее время в Lietuvos paštas работают около 3 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. почтальонов. 

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