Лихачев сообщил, что РФ в 2024 году будет искать возможность запустить ЗАЭС

По словам главы Росатома, как бы сложно ни было, удается обеспечивать безопасную работу станции

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия будет искать возможности по переводу Запорожской АЭС (ЗАЭС) в действующее состояние в 2024 году. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Как бы сложно ни было, безопасную работу станции мы обеспечиваем. Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты, искать возможности по переводу этого объекта [ЗАЭС] в разряд действующего", - сказал он.

Лихачев также отметил, что никакой альтернативы безопасному использованию станции нет. "Мы здесь уверены и в позиции российской армии, и Министерства обороны, Росгвардии. И уверены в наших работниках, которые там присутствуют", - добавил глава Росатома.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине объект был взят под контроль российскими силами.