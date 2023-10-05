Российские авиакомпании изучают возможность открытия прямых рейсов на Филиппины

Замглавы Минпромторга Алексей Груздев сообщил, что РФ призвала филиппинских коллег рассмотреть возможность запуска прямых рейсов с помощью национального авиаперевозчика

МАНИЛА /Филиппины/, 5 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российские авиакомпании изучают возможность открытия прямого авиасообщения между Россией и Филиппинами на фоне перераспределения туристического потока по новым направлениям. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев по итогам прошедшего в Маниле третьего заседания совместной российско-филиппинской межправкомиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

"Я могу сказать, что этот вопрос изучается российскими авиакомпаниями. Здесь есть ряд факторов, которые необходимо решить, к ним относятся технические и юридические вопросы, а также вопросы экономической эффективности таких регулярных рейсов. Сегодня складываются особые условия, которые говорят в пользу такого решения, поскольку, конечно же, наш туристический поток перераспределяется по мере того, как мы осваиваем новые направления, отказываясь от традиционных", - сказал он.

"Мы с партнерами обсуждали, что здесь очень важно поддержать бизнес-инициативу определенных компаний, как перевозчиков, так и туристических агентств. Думаю, что в скором будущем мы увидим старт конкретных переговоров. Однако повторюсь, там есть определенные нюансы, в том числе связанные со страховыми гарантиями. Мы также призвали филиппинских коллег рассмотреть возможность запуска прямых рейсов с помощью национального авиаперевозчика", - отметил Груздев.

Участники Российско-филиппинского делового форума в среду обсудили перспективы наращивания торгового сотрудничества. Он состоялся в рамках заседания Совместной российско-филиппинской межправкомиссии, пленарная сессия которой прошла в Маниле в четверг. Российская делегация была представлена такими предприятиями, как госкорпорация "Росатом", "Газпром", "Новосталь-М", "Мираторг", "Уралкалий", "Трубная металлургическая компания", "Камаз", "Группа ГАЗ" и другими. В форуме также приняли участие представители российских правительственных ведомств, Банка России, Россельхознадзора и Федеральной таможенной службы.

С филиппинской стороны в мероприятиях участвовал заместитель министра торговли и промышленности Филиппин Сеферино Родольфо, который является сопредседателем российско-филиппинской межправкомиссии, директор бюро экспортного маркетинга министерства промышленности и торговли Бьянка Перл Сыкимте, директор совета по инвестициям министерства торговли и промышленности Лэни Дормьендо и другие официальные лица. Филиппинские компании были представили такие отрасли экономики, как энергетика, металлургия, IT, фармацевтика, туризм и автомобильная промышленность.