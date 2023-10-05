ПСБ выдал первый льготный кредит для агропредприятия в ЛНР

Финансирование на пополнение оборотных средств получил сельхозтоваропроизводитель, который занимается растениеводством

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) выдал предприятию агропромышленного комплекса (АПК) в Луганской Народной Республике первый льготный кредит на пополнение оборотных средств, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"ПСБ выдал первый льготный кредит клиенту из агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики. Финансирование на пополнение оборотных средств получил сельхозтоваропроизводитель, который занимается растениеводством", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что финансирование, полученное предприятием АПК на пополнение оборотных средств, можно направить на проведение сезонных посевных работ, уборочную кампанию, покупку горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян и посадочного материала, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники и оборудования, оплату электроэнергии.

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил обеспечить создание в ДНР и ЛНР территориальных учреждений Банка России, а выполнявшие функции центральных и коммерческих банков преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к Промсвязьбанку. Также банк работает в Херсонской и Запорожской областях.