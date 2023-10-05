На Ставрополье запустят завод смесей для аддитивной технологии строительства в 2024 году

Объем выпускаемой продукции составит 416 тыс. мешков сухих смесей в год

СТАВРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Производство сухих смесей для аддитивной технологии строительства домов запустят на Ставрополье в 2024 году. Производство позволит обеспечивать печать на 3D-принтере более 150 домов в год, сообщил ТАСС соинвестор Илья Медведев.

"Нам выделили земельный участок без торгов, мы планируем построить мини-завод по производству сухих смесей для строительной 3D-печати. Инвестиционный проект предусматривает вложение 55 млн рублей, запуск завода запланирован через полгода", - сказал он.

По сообщению краевого Минэкономразвития, компания "Смарт микс" стала резидентом регионального индустриального парка "Ставрополь". Выход на полную производственную мощность предприятия запланирован в 2028 году. Объем выпускаемой продукции составит 416 тыс. мешков сухих смесей в год.

"Этого объема хватит, если оценивать приблизительно, на строительство более 150 домов. У нас изначально не развивалась отрасль аддитивных технологий, потому что не было смесей, не было смесей, потому что не было принтеров. Сейчас в Ставрополе запущено серийное производство принтеров. Мы понимаем, что рынку нужны готовые смеси для 3D-печати, потому что именно это позволяет увеличить скорость работы", - пояснил Медведев.

Сейчас в России производством смесей для аддитивных технологий строительства занимаются две компании в Москве. "Смеси отправлять далеко невыгодно, логистика съедает всю маржинальность, поэтому доставка в регионы затруднительна. Для решения этой проблемы мы планируем впоследствии запустить производство премиксов, с помощью которых люди смогут у себя сами изготавливать эти смеси. При производстве премиксов этого объема хватит на производство более чем 2 тыс. домов", - отметил представитель компании.

Группа разработчиков в Ставрополе ведет развитие аддитивных технологий строительства. Ранее в Ставрополе на 3D-принтере построили первое в стране двухэтажное здание - офис на площадке местного индустриального парка, одноэтажный жилой дом, ведется строительство двухэтажного жилого дома. В 2022 году завод инновационного строительного оборудования "Смарт билд" совместно с Северо-Кавказским федеральном университетом создал научно-образовательный центр аддитивных технологий.