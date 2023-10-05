Объем ФНБ на 1 октября составил 13,64 трлн рублей

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2022 года по 30 сентября 2023 года составила $98,7 млн

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 13,64 трлн рублей, или 9,1% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"По состоянию на 1 октября 2023 года объем ФНБ составил 13 648 337,7 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2023 год <…>, что эквивалентно $140 105,5 млн", - сказано в сообщении.

На 1 октября объем ликвидных активов ФНБ составил 7,14 трлн рублей (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год). "По состоянию на 1 октября 2023 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7 140 176,1 млн рублей или $73 296,7 млн (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год)", - следует из сообщения.

Отмечается, что совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2022 года по 30 сентября 2023 года составила $98,7 млн, что эквивалентно 9 млрд 613,7 млн рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 30 сентября 2023 года в совокупности составили 2,329 трлн рублей.

В настоящее время на счетах ФНБ в ЦБ размещено €4,07 млрд, 279,77 млрд китайских юаней, 508,26 тонны золота в обезличенной форме и 395,9 млн рублей.