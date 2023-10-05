Аграриям Крыма будут компенсировать покупку топлива в 10 рублей за литр

Средства будут выделены из республиканского бюджета

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Совет министров Республики Крым принял решение компенсировать производителям сельскохозяйственной продукции закупку дизельного топлива. На каждый литр будет выделено 10 рублей из регионального бюджета, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"Нами принято решение - у нас более 11 тыс. тонн дизельного топлива расходуют сельхозники - 10 рублей на литр компенсировать сельхозпроизводителям. Мы деньги на это в республиканском бюджете уже нашли, поэтому все закупки топлива будут компенсированы. И на ценовую политику, соответственно, на продовольствие это не повлияет", - сказал Аксенов.