5 октября, 11:43
Ситуация с ценами на бензин в России

Аграриям Крыма будут компенсировать покупку топлива в 10 рублей за литр

Средства будут выделены из республиканского бюджета

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Совет министров Республики Крым принял решение компенсировать производителям сельскохозяйственной продукции закупку дизельного топлива. На каждый литр будет выделено 10 рублей из регионального бюджета, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"Нами принято решение - у нас более 11 тыс. тонн дизельного топлива расходуют сельхозники - 10 рублей на литр компенсировать сельхозпроизводителям. Мы деньги на это в республиканском бюджете уже нашли, поэтому все закупки топлива будут компенсированы. И на ценовую политику, соответственно, на продовольствие это не повлияет", - сказал Аксенов. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация с ценами на бензин в России
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