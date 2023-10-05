Глава Минпромторга объяснил необходимость расширения взаимного признания маркировки в ЕАЭС

По мнению Дениса Мантурова, такая мера поможет в борьбе с контрафактом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Внедрение системы прослеживаемости товаров на всех этапах жизненного цикла является одним из ключевых элементов совместной деятельности по борьбе с контрафактом. В рамках этой работы нужно активно двигаться в направлении взаимного признания маркировки в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в приветственном слове участникам Международного форума "Антиконтрафакт".

"Форум дает отличную возможность для обмена опытом и поиска совместных решений, которые можно транслировать на весь периметр Евразийского экономического союза с целью дальнейшего снижения незаконного оборота. Это особенно важно на фоне постоянного роста взаимной торговли между нашими странами. Ее объем по итогам прошлого года вырос более чем на 14% до рекордных $83,3 млрд", - отметил Мантуров.

По его словам, для защиты граждан ЕАЭС от некачественной и зачастую опасной продукции необходимо усилить совместную межгосударственную работу в различных сферах государственного контроля: лицензировании, надзоре, техническом регулировании и защите прав интеллектуальной собственности.

Глава Минпромторга напомнил, что недавно совет комиссии ЕАЭС принял решение унифицировать правила маркировки в отношении лекарств, электроники, безалкогольных напитков. "При этом, потенциал намного больше, учитывая, что в России обязательная маркировка введена уже по 16 товарным категориям", - добавил Мантуров.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.

