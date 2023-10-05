Курганская область просит кабмин продлить программу развития до 2030 года

Глава региона Вадим Шумков также добавил, что поручил провести отраслевые совещания с предпринимателями для обсуждения эффективности мер

ТАСС, 5 октября. Власти Курганской области обсуждают с правительством РФ возможность продления индивидуальной программы развития региона еще на пять лет - до 2030 года, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вадим Шумков.

"Обсуждаем с коллегами в правительстве РФ вопрос продления индивидуальной программы развития региона, такой формат был предложен регионом и поддержан правительством в 2019 году. <…> Надеюсь, коллеги в правительстве РФ нас в этом поддержат. <…> Будем очень стараться для того, чтобы и последующий период, с 2025 по 2030 годы, эта программа продолжила играть роль весомого экономического стимула для развития территории", - написал он, отметив, что реализация программы помогла перезапустить региональную экономику.

Шумков добавил, что поручил провести отраслевые совещания с предпринимателями для обсуждения эффективности мер. "Уверен, это даст возможность сделать региональную экономику еще более активно и устойчиво развивающейся. А для людей это новые предприятия, новые рабочие места, рост заработных плат", - подчеркнул он.

Курганская область вошла в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью, при этом область первой из них разработала и утвердила с правительством РФ индивидуальную программу ускоренного развития. В рамках программы, рассчитанной до 2024 года, регион получает 1 млрд рублей ежегодно на развитие экономики и реализацию инфраструктурных проектов.