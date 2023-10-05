Мишустин заявил, что власти РФ окажут Запорожской области всю необходимую помощь

В том числе это касается области агропромышленного комплекса

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские власти окажут Запорожской области всю необходимую помощь для развития, в том числе в области агропромышленного комплекса (АПК), заверил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе осмотра агропромышленной выставки "Золотая осень", где в числе прочих размещен стенд Запорожской области.

"В первую очередь очень важно обеспечить вас всем необходимым, [обеспечить] доступность для селян кредитов. Мы сейчас выделили значительные средства по поручению президента, около 55 млрд рублей на субсидии аграриям", - сказал Мишустин.

Глава региона Евгений Балицкий доложил о производимой в регионе продукции. "С гордостью могу сказать, что мы в этом году собрали уже порядка 2 млн тонн зерновых культур, сейчас еще собираем пшеничные культуры, еще порядка 600 тыс. тонн. Также планируем в этом году засеять еще озимых культур на полмиллиона гектаров", - сказал Балицкий. Он подчеркнул, что регион в АПК вышел на показатели, которые Запорожская область не достигала, будучи частью Украины.

"Сегодня, конечно, идет разминирование полей. Мы не можем еще в полном обьеме использовать свой потенциал. Также мы не можем его использовать пока в силу того, что нацистский режим подорвал дамбу, понизил уровень Днепра и, соответственно, у нас орошаемость полей затруднена", - обратил внимание Балицкий. "Мы над этим вопросом работаем", - подчеркнул он.

Мишустин, выслушав доклад, отметил, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и вице-премьер Виктория Абрамченко "держат ситуацию на пульсе". "Пожалуйста, любая помощь будет оказана. Очень важно, что вы сохраняете потенциал Запорожья как житницы. Это регион, который всегда славился в том числе своими продуктами", - заключил премьер.