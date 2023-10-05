Путин наградил бизнесмена Мазепина орденом Александра Невского

Он удостоен награды "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Мазепина орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из указа, бизнесмен удостоен награды "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Орденом Александра Невского могут награждаться видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств "за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с РФ и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии".

Мазепин является совладельцем крупных производителей минеральных удобрений "Уралхим" и "Уралкалий". Весной 2022 года после включения в санкционный список ЕС Мазепин продал контрольный пакет акций в компании, контролирующей "Уралхим" и "Уралкалий", сохранив долю в 48%. Он также ушел с поста гендиректора "Уралхима".