Глава МАГАТЭ назвал успешным опыт Бангладеш с АЭС "Руппур"

Рафаэль Гросси обратил внимание, что будущая станция призвана помочь Бангладеш стать экономически развитым государством к 2041 году

ВЕНА, 5 октября. /ТАСС/. Опыт реализации проекта АЭС "Руппур" в Бангладеш стал успешным примером того, как страны, не имеющие атомных электростанций, могут начать развивать атомную энергетику. Такое мнение выразил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Поздравляем Бангладеш с церемонией завоза топлива на АЭС "Руппур", это первый ядерный объект в стране. Бангладеш - успешный пример того, как страна может перейти к развитию ядерной энергетики, осуществляя свою программу при помощи МАГАТЭ", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter). Глава МАГАТЭ обратил внимание, что будущая станция призвана помочь Бангладеш стать экономически развитым государством к 2041 году.

Торжественная церемония завоза ядерного топлива на АЭС "Руппур" прошла 5 октября. В мероприятии по видео-конференц-связи приняли участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина. Также участвовало руководство Росатома.

Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" строится на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами поколения ВВЭР-1200, срок эксплуатации которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.