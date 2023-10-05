Х5 планирует внедрить блокировку продажи просрочки во всех магазинах ретейлера

Пилот уже запустили в магазинах, сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", планирует внедрить механизм автоматизированного запрета продажи просроченных продуктов во всех магазинах ретейлера. Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов в ходе международного форума "Антиконтрафакт".

"Сегодня коллеги называли проект по запретительной кассе. Мы запустили пилот у себя в магазинах. Будем масштабировать на все магазины по стране. Видим в этой технологии, что продукты, на которых истек срок годности, просто не попадают в чек. Раньше это был человеческий фактор, когда кассир вручную проверял это на кассе и это занимало у нас длительное время. Благодаря маркировке эти процессы упрощаются", - сказал он.

Еще одним эффектом маркировки Богданов назвал переход отраслей на электронный документооборот (ЭДО). "С введением маркировки отрасль получила дополнительный аргумент в пользу перехода на ЭДО. И, конечно, это инструмент контроля, потому что тот контроль, который осуществляется на каждом этапе движения товара, позволяет и обеспечить прозрачность, и распределить ответственность за проблемы с товаром", - пояснил он.

Эксперимент по блокировке продаж на кассах магазинов просроченной и нелегальной продукции проводился в России с 1 февраля по 1 августа 2023 года для отдельных видов молочной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков, табачной продукции. Если в ходе проверки данных по каждой единице товара выявлялось, что код маркировки продавали повторно или срок годности товара истек, ПО магазина автоматически блокировало продажу такого товара.