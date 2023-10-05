На конкурсе "Лучшие российские часы" 10 компаний Москвы представили свои изделия

Итоги конкурса подведут 10 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Конкурс на звание лучших отечественных часов стартовал в Москве 22 сентября и завершится 6 октября, 10 компаний представляют столицу. Об этом сообщил журналистам министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"В конкурсе принимают участие 25 производителей, десять из которых - московские. В "Музее Времени и Часов" они представляют спортивные, классические и ювелирные изделия - всего 60 моделей в 10 номинациях. До 6 октября отметить достижения часового мастерства на сайте премии может любой желающий. Итоги подведут 10 октября", - сказал Овчинский.

Как уточнили в пресс-службе департамента, в конкурсе участвует московский завод "Полет-Хронос", который представил на выставке две модели: "Ледокол" и "Яхтенный таймер". Компания была создана в 1997 году на базе Первого Московского часового завода "Полет", основанного в 1930-м. Производитель выпускает морские хронометры, палубные и наручные часы. С 2016 года предприятие изготавливает аксессуары для моряков под брендом "6МХ". С того времени произвели свыше 15 тыс. наручных часов для людей морских профессий.

Также среди столичных участников завод "Слава", который презентует пять моделей: "Доктор", "АЙС", "Триумф", "Афалина" и "Кастомайзинг". Предприятие функционирует с 1924 года, и ранее часы под этим брендом выпускались на Втором Московском часовом заводе. За почти столетнюю историю выпущено свыше 330 миллионов единиц продукции.

"Советский Союз входил в тройку крупнейших производителей часов в мире, современные мастера сумели сохранить многие традиции и перенять драгоценный опыт индустрии. Цель нашего конкурса - познакомить всех интересующихся часовым искусством с моделями, которые выпускаются в нашей стране. В этом году увидеть выставочные работы можно как на сайте конкурса, так и на площадке мероприятия в "Музее Времени и Часов", - сообщил организатор конкурса Вячеслав Медведев.