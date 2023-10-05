АЭС "Руппур" в Бангладеш защищена от всех видов аварий

Вице-президент - директор по сооружению АЭС "Руппур" АО "Атомстройэкспорт" Алексей Дерий сообщил, что реакторное здание состоит из зоны локализации аварий и обстройки

РУППУР /Бангладеш/, 5 октября. /ТАСС/. Системы безопасности АЭС "Руппур", которую строит Россия в Бангладеш, обеспечивают защиту на случай различных видов нештатных ситуаций, в том числе падения самолета, землетрясения и аварии, подобной произошедшей на станции "Фукусима-1" в Японии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС вице-президент - директор по сооружению АЭС "Руппур" АО "Атомстройэкспорт" Алексей Дерий.

"Бангладеш нередко называют страной наводнений. На станции реализована целая система защиты от наводнений, чтобы не произошло ситуаций, похожих на произошедшую на "Фукусиме", - сказал Дерий. По его словам, реакторное здание состоит из зоны локализации аварий и обстройки. Зона локализации защищена двойной защитной оболочкой - наружной и внутренней. Толщина стен внутренней оболочки составляет 1 200 мм.

"Эта оболочка защищает реакторное здание от всех возможных неблагоприятных факторов, в том числе от землетрясения и даже от падения самолета", - отметил директор по сооружению станции.

Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" строится на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы. Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами поколения ВВЭР-1200, срок эксплуатации которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.