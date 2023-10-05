Мелони и Зеленский обсудили вопросы поставок зерна в африканские страны

Премьер Италии пообещала оказывать поддержку Украине на фоне зимнего сезона

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Премьер Италии Джорджа Мелони на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещала оказывать поддержку Киеву на фоне зимнего сезона и обсудила поставку зерна в африканские страны. Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

Мелони "подтвердила, что итальянское правительство будет продолжать оказывать неизменную поддержку украинским властям в защите важнейших объектов инфраструктуры и в обеспечении потребностей Киева в связи с наступлением зимы", говорится в заявлении. Там также отмечается, что "лидеры также обсудили вопрос о том, как обеспечить поддержку зерновой инициативы в пользу африканских стран, испытывающих растущий продовольственный кризис".