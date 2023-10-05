Требование ФАС к нефтяникам и передача топлива на АЭС "Руппур". Главное за 5 октября

Требование ФАС к нефтяникам

ФАС потребовала снизить стоимость топлива на АЗС. Основанием для этого стало уменьшение биржевых цен. В ведомстве отметили, что если компании не примут соответствующие меры, то их действия будут рассматриваться как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Передача топлива на АЭС "Руппур"

Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на передачу ядерного топлива на АЭС "Руппур", которая строится в Бангладеш по российскому проекту. Он отметил, что станция является безопасной и соответствует всем современным стандартам, что может подтвердить руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации "Росатом" и президент АО "Атомстройэкспорт" Андрей Петров вручили премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке ядерного топлива. Он заверил, что использоваться ядерная энергия будет только в мирных целях.

Обвинения в терроризме экс-главе непризнанной НКР

Экс-руководителю непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араику Арутюняну предъявили обвинения в терроризме, развязывании и ведении агрессивной войны и организации преступного сообщества. Также его подозревают в организации минирования азербайджанских территорий с целью совершения терактов, а также террористических атак на город Гянджа и населенные пункты Бардинского района.

Также экс-глав НКР Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна арестовали на четыре месяца. Аналогичную меру применили в отношении экс-спикера парламента Давида Ишханяна.

Закон о выборах президента

В Думу внесли законопроект об уточнении положений закона о выборах президента России, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он уточнил, что проект не предусматривает никаких радикальных изменений. Крашенинников добавил, что окончательное решение о дате выборов примет Совфед в декабре 2023 года.

Нобелевская премия по литературе

Нобелевскую премию по литературе 2023 года присудили драматургу Юну Фоссе. Литератор стал лауреатом за "его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое".