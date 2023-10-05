Глава Вологодской области заявил о росте числа участников добровольной сертификации на 17%

Объем выпускаемой ими продукции под знаком качества "Настоящий вологодский продукт" вырос на 32%

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Количество производителей - участников добровольной региональной сертификации в Вологодской области - увеличилось за пять лет на 17%, до 81 компании. Объем выпускаемой ими продукции под знаком качества "Настоящий вологодский продукт" вырос на 32%, с 3 780 до 5 тыс. наименований, а число магазинов с вологодской продукцией - на 12,5%, до 225, сообщил губернатор Олег Кувшинников на всероссийском форуме Общественной палаты России "Содружество" в Вологде.

"Запустив проект "Настоящий вологодский продукт", мы запустили термин "продуктовый патриотизм". Сейчас у любого вологжанина на столе на 90% только настоящие вологодские продукты. Сейчас это 5 тыс. наименований продукции под этим знаком качества, 81 производитель, 225 магазинов (в 2018 году насчитывалось 69 производителей, 3 780 наименований и 200 магазинов в разных регионах РФ - прим. ТАСС)", - сказал Кувшинников на пленарном заседании форума.

Кроме этого, Вологодская область выиграла в Верховном суде РФ спор с Федеральной антимонопольной службой, теперь во все школы, больницы и детские сады поставляются продукты только под маркой "Настоящий вологодский продукт" - проверенные, качественные вологодские продукты, отметил руководитель региона.

Губернатор также привел в пример успешную практику области по проведению градостроительных советов, на которых жители городов и сел сами принимают решения о выделении денег из областного бюджета на строительство, капремонты или благоустройство наиболее важных объектов, а затем контролируют исполнение. "176 млрд рублей мы направили с 2014 года на исполнение решений по градсоветам. Вовлекли в эту работу большинство населения Вологодской области: 96% жителей знают про градсоветы, а более 45% принимают в них личное участие", - сказал Кувшинников.

Еще один успешный пример - "Народный бюджет", практика инициативного бюджетирования, когда местные активисты реализуют небольшие проекты для улучшения жизни в своем населенном пункте, сказал глава региона.

Член Общественной палаты России Андрей Макаров отметил, что Вологодская область находится на втором месте по инициативному бюджетированию среди регионов России после Краснодарского края, и на втором месте - по участию жителей в нем. Область также заняла третье место в стране по показателю развития некоммерческого сектора, сказала секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

О форуме

Форум "Сообщество" проходит в Вологодской области 5-6 октября при участии более 1,5 тыс. представителей 57 регионов РФ. Пройдут круглые столы и экспертные сессии по темам "Демография и семейные ценности", "Единство ради Победы", "Некоммерческий сектор", "Территориальное развитие" и "Экономическое развитие", "Общественный контроль", "Год педагога и наставника", "Университет Общественной палаты РФ", "Культурная политика", "Экология". Завершится форум экологическим фестивалем "Экопарк". Региональные форумы прошли в этом году в Воронеже, Якутске и Самаре. Итоговый состоится в Москве в начале ноября.