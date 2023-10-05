Сбер в октябре-ноябре сделает сервис оплаты несколькими счетами доступным для клиентов

Пока сервис тестируется сотрудниками банка

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сервис Сбера, позволяющий использовать для оплаты товаров и услуг сразу несколько счетов или карт, станет доступен для клиентов банка в октябре - ноябре 2023 года, сообщил журналистам директор дивизиона "Кошелек клиента" банка Игорь Ковалев.

"Мы планируем, что сервис станет доступен нашим клиентам в конце октября - начале ноября. <…> Если на текущий момент на карте не хватает средств для оплаты, то будет использоваться запасной счет. Например, подходите расплачиваться на кассу, у вас на основном счете карты осталось 50 рублей, а покупка - на 100 рублей. Вы сделали запасной счет. 50 рублей спишется с основного, 50 рублей - с запасного", - рассказал Ковалев.

Пока сервис тестируется сотрудниками банка.

По словам Ковалева, сервис можно будет подключить и к платежному NFC-стикеру, являющемуся альтернативой бесконтактной оплаты через заблокированные из-за санкций Apple Pay или Google Pay.

О запуске сервиса оплаты несколькими счетами Сбербанк объявил в начале сентября. Такая возможность будет у сберкарт с платежным счетом. Использовать в качестве такого счета можно будет как дебетовые, так и кредитные карты.