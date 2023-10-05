Мишустин заявил, что Россия гордится достижениями своего агропрома

Премьер-министр выступил на пленарной сессии выставки "Золотая осень"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин высоко оценил достижения страны в сельском хозяйстве. Сегодня он выступает на пленарной сессии агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Как подчеркивал президент РФ [Владимир Путин], наша страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный, предсказуемый партнер. Мы искренне гордимся достижениями российского агропрома. Такие результаты - заслуга людей, работающих в этой сфере", - сказал глава кабмина.

Он приветствовал всех участников и гостей выставки. "Проводим ее уже в 25-й раз, и каждая такая экспозиция становится убедительным подтверждением успехов российского сельского хозяйства", - подчеркнул Мишустин.