Перевозки контейнеров по ж/д сети РФ в январе - сентябре выросли на 13,1%

Они достигли 5,4 млн ДФЭ, сообщили в пресс-службе холдинга "Российские железные дороги"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Контейнерные перевозки по железнодорожной сети России по итогам января - сентября текущего года выросли на 13,1% по отношению к аналогичному периоду 2022 года и составили 5,4 млн ДФЭ. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Российские железные дороги".

"В январе - сентябре 2023 года по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения было перевезено 5 млн 444,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2 млн 190 тыс. ДФЭ (+16,6%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 17,6%, превысив 4 млн ДФЭ (перевезено 56 млн тонн грузов, +14,6%)", - говорится в сообщении.

Наибольший прирост наблюдается в контейнерных перевозках зерна - 77,8 тыс. ДФЭ (рост в 2,8 раза к уровню января - сентября 2022 года); автомобилей и комплектующих - 341,9 тыс. (рост в 2,2 раза); химических и минеральных удобрений - 194,9 тыс. (рост в 2,1 раза); продуктов перемола - 15,5 тыс. (рост в 1,8 раза); картофеля, овощей, фруктов - 11,4 тыс. (рост в 1,4 раза). При этом наблюдается снижение объемов перевозки цветной руды и серного сырья - 23,3 тыс. ДФЭ (-15,3%); рыбы - 26,1 тыс. (-4,5%); бумаги - 272,7 тыс. (-1,1%).

В сентябре во всех видах сообщения контейнерные перевозки выросли на 16,1% по отношению к показателю прошлого года и составили 627,6 тыс. ДФЭ.