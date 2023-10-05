5 октября, 13:19,
обновлено 5 октября, 13:23

Мишустин сообщил, что урожай зерновых в РФ может составить 130 млн тонн

По словам премьер-министра, в 2023 году урожай зерновых весомый, хоть и не рекордный

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Урожай зерновых в РФ в 2023 году весомый, хоть и не рекордный, планируется собрать около 130 млн тонн. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии выставки "Золотая осень".

Он отметил, что базовые показатели Доктрины продовольственной безопасности достигнуты, а некоторые даже превышены - по зерну, сахару, растительному маслу, мясу и рыбе.

"Рекордного урожая зерновых - как в прошлом году - мы, наверное, не ожидаем. Но результат все равно весомый. По предварительным данным - уборочная кампания еще не везде завершена - планируем собрать около 130 млн тонн. То есть хватит и для внутреннего рынка, и для выполнения обязательств перед нашими партнерами", - сказал Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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