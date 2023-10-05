Мишустин: кабмин готов оперативно реагировать на запросы АПК в нынешних условиях

Премьер-министр подчеркнул, что именно такой была реакция в связи с изменением ставки Центробанка

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство России готово оперативно реагировать на потребности аграриев с учетом актуальных реалий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии выставки "Золотая осень".

"Правительство продолжает внимательно отслеживать ситуацию в агропроме, и мы готовы оперативно реагировать на запросы отрасли", - сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что именно такой была реакция в связи с изменением ставки Центробанка. "В федеральном бюджете на краткосрочные и инвестиционные кредиты [аграриям] по ставке до 5% в текущем году предусмотрели 158 млрд рублей. Но стало понятно, что нужны более существенные меры. При поддержке президента [РФ Владимира Путина] мы выделили в сентябре дополнительные ассигнования - порядка 55 млрд рублей, - что позволит выполнить и принятые ранее обязательства, и просубсидировать предстоящие сезонные полевые работы", - пояснил Мишустин.

Отдельно он обратил внимание, что кабмин помогает малым формам хозяйствования, включая фермеров и сельскую кооперацию.

По его словам, хорошие перспективы показывает и сельский туризм. "Грантовая поддержка на его развитие предоставляется второй год, и интерес к этой сфере деятельности в отрасли растет. На разных стадиях реализации сейчас свыше 200 проектов", - указал Мишустин.

В целом он обратил внимание на большое количество новых проектов, многие из которых представлены на экспозиции "Золотой осени". "Заметно продвинулись и в логистике, и в переработке, в семеноводстве и селекции. Причем аграрии ориентируются на отечественные решения, что - в условиях действующих внешних ограничений - необходимый шаг для укрепления технологического суверенитета страны", - заключил Мишустин.