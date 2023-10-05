Сети KFC и Rostic's в России скорректировали цены на некоторые позиции в меню

Как сообщили в пресс-службе компании "Юнирест", корректировка цен связана с экономическими факторами

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сети ресторанов быстрого питания Rostic's и KFC скорректировали цены на некоторые позиции в своем меню, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Юнирест" (управляет брендами Rostic's и KFC в России).

"Цены в меню действительно были скорректированы на некоторые позиции. Корректировка цен в ресторанах периодически происходит и связана с целым рядом экономических факторов: стоимостью ингредиентов, инфляцией, ростом логистических затрат, ростом НДС и себестоимости продукции, дефицитом кадров, ростом оплаты труда и другими", - сказали в пресс-службе.

В компании указали, что постоянно ведут работу по уменьшению влияния этих факторов на потребителей за счет внутренней оптимизации. "Нашим приоритетом также всегда было и остается высокое качество нашей продукции, которое мы сохраняем несмотря на все изменения", - добавили в "Юнирест".

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" с 1 октября повысила цены на бургеры на 10%. В пресс-службе сети сообщали ТАСС, что это связано с аналогичным повышением для них с октября ставки НДС, и отмечали, что компенсировать повышение НДС за счет других позиций меню не планируется.