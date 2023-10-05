Мишустин назвал приоритетным развитие инфраструктуры и строительства жилья на селе

Премьер-министр заявил о росте качества жизни на сельских территориях и заверил, что поддержка со стороны государства будет продолжаться

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Обеспечение жильем жителей села и в целом развитие таких территорий - один из приоритетов работы правительства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии выставки "Золотая осень".

"Одно из ключевых направлений нашей работы - развитие сельских территорий. Занимаемся этим вопросом в рамках соответствующей госпрограммы. Сейчас за пределами городских агломераций - примерно четверть граждан России, и нам предстоит повысить качество и условия их жизни. Тогда и квалифицированные специалисты будут сами стремиться работать на селе", - сказал глава кабмина.

Он подчеркнул: "Конечно, один из приоритетов - это решение вопроса с жильем". Мишустин пояснил, что для этого используются два инструмента. "Во-первых, ипотека по льготной ставке до 3% годовых, доступная нашим гражданам четвертый год. Ею воспользовались свыше 110 тыс. семей за это время. И еще одна мера - строительство жилья в найм - позволяет работодателю привлекать новые кадры. Уже введены свыше 100 тыс. кв. м и до конца года к ним добавятся еще более 54 тыс. [кв. м]", - пояснил премьер.

По его словам, немалые средства направляются и на создание современной инфраструктуры на селе. "Людям нужны школы и детские сады, медицинские учреждения и возможность вызвать скорую, а также - спортивные площадки и дома культуры, библиотеки и доступ к интернету", - указал председатель правительства.

Так, продолжил он, на реализацию проектов комплексного развития территорий в текущем году было предусмотрено свыше 26 млрд рублей, и еще более 10 млрд рублей - на приведение в порядок дорог в сельской местности. "Всего на выполнение госпрограммы в этом году выделено порядка 65 млрд рублей. И, конечно, мы такую работу продолжим, в том числе реализуя правительственную инициативу по созданию на селе и в малых городах сети опорных населенных пунктов, где формирование социальной, транспортной, коммуникационной инфраструктуры пойдет ускоренными темпами. Всего их около 1,8 тыс. по всей стране", - заверил Мишустин.

"Рассчитываем, что такой подход позволит сформировать комфортные для жизни сельские агломерации. Куда можно будет приезжать лечиться и учиться, отдыхать и заниматься спортом. И молодые специалисты смогут, взвесив все условия, выбрать именно их, а не крупные города", - заключил глава кабмина.

О поддержке государства

Мишустин заявил о росте качества жизни на сельских территориях и заверил, что поддержка со стороны государства будет продолжаться.

"Отрасль [АПК] - на подъеме. Качество жизни на сельских территориях постепенно меняется к лучшему благодаря серьезной поддержке государства. В прошлом году на эти цели направили свыше 420 млрд рублей. Примерно на том же уровне остается финансирование и в текущем году", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул: "Предусмотрены соответствующие ассигнования и в проекте трехлетнего федерального бюджета, который поступил в Государственную думу".