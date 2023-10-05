В Подмосковье заключили более 100 соглашений о подготовке кадров для предприятий

Взаимодействие между учреждениями профессионального образования и предприятиями проводится в самых разных форматах

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Свыше 100 соглашений заключили подмосковные компании с образовательными учреждениями региона для подготовки профессиональных кадров в рамках программы "Кадры для импортозамещения", сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"На сегодняшний день 96 подмосковных компаний заключили с 39 образовательными учреждениями региона 110 соглашений о профессиональной подготовке кадров. Соглашения заключены в рамках программы "Кадры для импортозамещения", которая реализуется подмосковным Мининвестом. К концу года у нас будет заключено не менее 115 таких соглашений", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки добавили, что взаимодействие между учреждениями профессионального образования и предприятиями Подмосковья проводится в самых разных форматах. Разработка образовательных спецпрограмм для подготовки уникальных специалистов, организация прохождения производственной практики на предприятии, целевое обучение - эти и другие инструменты по развитию кадрового резерва для промышленности активно используются в Подмосковье.

В министерстве напомнили, что в настоящее время в Подмосковье заявлено свыше 200 импортозамещающих проектов, и многие из этих инвесторов при поддержке регионального Мининвеста уже взаимодействуют с образовательными учреждениями.