Мишустин заявил, что АПК требует инновационных решений и современных специалистов

По словам премьер-министра РФ, с учетом новых задач выстраивается система обучения еще со школы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности подготовки кадров для сельского хозяйства с учетом развития современных технологий и внедрения прорывных решений. Глава кабмина в четверг выступает на пленарной сессии выставки "Золотая осень".

В целом он подчеркнул, что важно определиться - сколько и каких профессионалов предстоит подготовить для работы в агропромышленном комплексе. "Этот сектор требует внедрения инновационных решений. Он должен стать более наукоемким и технологичным, чтобы оставаться таким же эффективным. И для него нужны специалисты, разбирающиеся в умной обработке полей, в генной инженерии и робототехнике, в переработке продовольственных отходов и других не менее важных сферах", - сказал Мишустин.

По его словам, с учетом новых задач выстраивается система обучения еще со школы. Более 20 тыс. учащихся по всей стране ходят в профильные агроклассы, где они могут познакомиться с современными направлениями сельскохозяйственной деятельности, с этого учебного года в рамках программы "Профессионалитет" начали готовить такие кадры и в среднем профессиональном образовании, отметил премьер. Он пояснил, что гранты на это получили колледжи десяти университетов, из них пяти аграрных, в том числе - в Пензе, Омске, Саратове, на Ставрополье и Алтае.

"Более 3 тыс. крупных холдингов напрямую работают с вузами. Их у нас, включая Тимирязевский университет, 46. Мы поддерживаем такой подход, компенсируя предпринимателям до 90% затрат на подготовку своих сотрудников и студентов. В текущем году в федеральном бюджете предусмотрено по этому направлению свыше 225 млн рублей, что даст возможность пройти целевое обучение и производственную практику примерно 4,5 тыс. человек", - добавил Мишустин.

Он напомнил и том, что шесть вузов, где готовят кадры для сельского хозяйства, стали участниками государственной программы "Приоритет-2030" (Тимирязевка, Ставропольский, Кубанский, Саратовский и Дальневосточный университеты, Бурятская сельхозакадемия). "Они ведут серьезные прикладные и фундаментальные исследования", - подчеркнул председатель правительства. Также он отметил Воронежский аграрный университет, включенный в федеральный проект "Передовые инженерные школы".

Отдельно Мишустин выделил Тимирязевский университет, на площадке которого в этом году и проходит "Золотая осень". Здесь есть научные школы по всем сферам, важным для сельского хозяйства, включая 51 студенческий стартап, пояснил он. "Причем система подготовки кадров для нужд агропромышленного комплекса продолжает развиваться. Создаются экспериментальные программы обучения, такие как интернатура в области ветеринарии - направление, которое необходимо для обеспечения биологической безопасности. Правительство понимает важность такой работы и готово поддерживать решения, способствующие обновлению аграрного образования", - заключил глава кабмина.