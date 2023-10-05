Импорт товаров РФ в США вырос с $241,7 млн в июле до $298,1 млн в августе

Объем экспорта товаров США в Россию сократился с $35,6 млн в июле до $32 млн в августе, свидетельствуют данные, опубликованные в ежемесячном докладе о товарообороте Бюро переписи

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Объем импортируемых США товаров из России увеличился с $241,7 млн в июле до $298,1 млн в августе. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США - Бюро переписи.

При этом, как следует из статистики ведомства, объем импорта российских товаров в США в июне составил $411,7 млн, а в мае $504 млн.

Объем экспорта товаров США в Россию, в свою очередь, сократился с $35,6 млн в июле до $32 млн в августе. В июне этот показатель составил $30,9 млн, в мае - $60 млн.

Как сообщило Бюро переписи США в начале февраля, объем экспорта американских товаров в РФ в 2022 году стал рекордно низким за все время подсчетов показателей российско-американской торговли и составил $1,7 млрд. В ведомстве отмечали, что объем экспорта американской продукции в Россию в прошлом году упал приблизительно в 3,7 раза - примерно с $6,4 млрд в 2021 году.

Импорт российских товаров в США в 2022 году сократился примерно до $14,45 млрд с зафиксированных в 2021 году $29,6 млрд.

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