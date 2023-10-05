Минсельхоз прогнозирует достижение сбора зерна в России в 2023 году 135 млн тонн

Из них 90 млн тонн пшеницы, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сбор зерна в России в 2023 году может достигнуть 135 млн тонн, из которых 90 млн тонн пшеницы. Об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

"В том числе урожай зерна планируем, что станет одним из лучших. Рассчитываем, что при сохранении благоприятной погоды, думаю, что сможем достичь цифры и в 135 млн тонн в чистом весе, из которых порядка 90 млн тонн понимаем что это будет пшеница", - сказал Патрушев в ходе пленарного заседания на российской агропромышленной выставке "Золотая осень 2023".