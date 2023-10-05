В Узбекистане доходы с налогов с пива выросли на 25% за два года использования маркировки

Руководитель проектного офиса по национальной системе прослеживаемости и маркировки Ахмадбек Файзиев отметил, что производство товарной группы "пиво" также выросло почти на 50%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Поступление налогов с пива увеличилось на четверть за два года использования системы цифровой маркировки в Республике Узбекистан, при этом производство пивной продукции выросло на 50%. Об этом сообщил руководитель проектного офиса по национальной системе прослеживаемости и маркировки налогового комитета при правительстве Узбекистана Ахмадбек Файзиев, выступая на международном форуме "Антиконтрафакт".

"Система маркировки значительно повлияла на рост дохода субъектов. Рост производства товарной группы "пиво" увеличился почти на 50%, поступление налогов на 26%. Именно в плане акцизного налога - на 25-26%", - отметил Файзиев.

По его словам, маркировка позволяет быстро и качественно обеспечить легализацию продукции, также она имеет значительный экономический эффект. "Рост производства табачной продукции по сравнению с прошлыми годами выросла на 5%, уплаты акцизного налога - на 10%. По алкогольной продукции рост уплаты акцизного налога составляют 12-15%", - добавил эксперт.

Узбекистан стал первым среди стран СНГ и ЕАЭС, кто внедрил обязательную маркировку пива. Она вступила в силу с 1 апреля 2021 года для пива и пивоваренной продукции в стеклянной таре и пластиковой упаковке, а с 1 декабря 2021 года для металлической и алюминиевой тары.