Минсельхоз в конце года намерен запустить интервенции на рынке зерна объемом до 2 млн тонн

Ведомство также планирует дополнительно направить 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна, отметил глава министерства Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ планирует в конце 2023 года запустить закупочные интервенции на рынке зерна объемом до 2 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Во-первых, уже в конце 2023 года мы планируем запустить зерновые интервенции в объеме до 2 млн тонн. Во-вторых, в этом году <...> планируем направить дополнительно 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна", - сказал Патрушев в ходе пленарного заседания российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2023".