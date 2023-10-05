5 октября, 14:29,
обновлено 5 октября, 15:15

Путин заявил, что ситуация с производством в Европе "если не катастрофа", то очень тяжелая

По словам президента России, также падает уровень жизни европейцев

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Уровень жизни европейцев падает, а ситуация с производством в странах ЕС "если не катастрофа", то очень тяжелая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В основных экономиках [Европы] стагнация. Там во всех производствах минус. <...> Особенно большой минус в области промышленного производства. Там если не катастрофа, то очень тяжелое состояние в сфере реального производства. <...> Уровень жизни [европейцев] падает. За последние месяцы сократился, по-моему, на 1,5%", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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