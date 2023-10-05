Путин заявил, что в РФ естественным образом началась структурная перестройка экономики

По словам президента, страна справляется и в будущем также справится с решением задач

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Структурная перестройка естественным образом началась в российской экономике, РФ справляется и в будущем также справится с решением задач, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства сообщил, что Россия сегодня полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия. "Что очень важно, и это ключевой момент, к которому мы, может быть, еще раз вернемся, но считаю это фундаментальным явлением в нашей экономике. У нас естественным образом началась структурная перестройка экономики, потому что то, что мы раньше получали из европейских стран по импорту, многое для нас закрыли. И мы так же, как в 2014 году, введя определенные ограничения на закупку западных и европейских сельскохозяйственных товаров, вынуждены были вкладывать деньги в развитие производств внутри страны", - сказал глава государства.

"Да, подскочила инфляция, но мы потом добились того, чтобы наши производители нарастили обороты производства нужных нам товаров. И сегодня мы по всем основным сельскохозяйственным товарам обеспечиваем себя полностью, по основным видам продовольствия", - отметил он.

"Мы справляемся пока, и у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся", - заявил президент.

Путин также подчеркнул, что проблемы из-за санкций преодолены. "В целом у нас стабильная и устойчивая ситуация. Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития на новой базе, что чрезвычайно важно. Нам очень важно этот тренд сохранить, не упустить", - отметил президент.

По словам главы государства, дефицит бюджета России в текущем году и в ближайшие годы будет около 1%. "У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 млрд рублей, у нас в конечном итоге по результатам года будет определенный дефицит - где-то в районе 1%. И на ближайшие годы, на 2024-й и 2025-й, где-то, мы рассчитываем, дефицит будет в районе этого 1%", - сказал Путин, подчеркнув, что в РФ зафиксирована рекордо низкая безработица.