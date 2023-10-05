Первый замминистра энергетики Крыма Сергей Силин возглавил ведомство

Глава региона Сергей Аксенов подписал соответствующий указ

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назначил первого заместителя министра топлива и энергетики региона Сергея Силина на пост врио главы Минэнерго. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра топлива и энергетики Республики Крым на Силина Сергея Сергеевича, первого заместителя министра топлива и энергетики Республики Крым", - говорится в документе.

Предыдущий министр топлива и энергетики республики Игорь Коринь ушел в отставку 4 октября. За день до этого Аксенов посетил Ялту, где раскритиковал работу ресурсоснабжающих организаций и профильного министерства. В частности, по словам главы региона, в городе под угрозой срыва оказалась догазификация 435 абонентов, которую должны завершить до конца года.

Силин родился 24 августа 1985 года, в 2007 году окончил Национальную академию природоохранного и курортного строительства в Крыму по специальности "Промышленное и гражданское строительство", в 2019 году получил диплом бакалавра по направлению "Электроэнергетика и электротехника" в Белгородском государственном технологическом университете им. В. Г. Шухова.

С 2007 по 2014 год работал инженером в различных компаниях, позже - в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым (2014-2015 годы) и на госпредприятии "Крымэнерго" (2015-2021 годы). Первым заместителем главы Минэнерго Крыма назначен в октябре 2021 года.