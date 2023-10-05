5 октября, 14:32,
обновлено 5 октября, 14:58

Путин заявил, что реальные доходы населения в России выросли больше чем на 12%

По словам президента РФ, в Европе доходы населения упали

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы населения России выросли более чем на 12%, в то время как в Европе они упали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас растут реальные располагаемые доходы населения, в Европе они упали, а у нас подросли больше чем на 12%", - сказал глава государства.

Путин добавил, что в РФ "подросла" инфляция, достигнув 5,7%. По его словам, Центральный банк и правительство страны принимают согласованные меры для того, чтобы нивелировать возможные негативные последствия. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация