Путин заявил, что расходы России на оборону и безопасность выросли примерно вдвое

При этом президент отметил, что это вполне здоровый бюджет и экономика

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Расходы России на оборону и безопасность возросли примерно в два раза, с 3% ВВП до 6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, но и на оборону, и безопасность. Они выросли примерно в два раза, было около 3%, сейчас они около 6%. Но при этом я хочу это подчеркнуть, я уже сказал, вынужден повторить: у нас профицит бюджета в третьем квартале, свыше 660 млрд рублей, а в этом году по году будет дефицит, но только 1%", - отметил он.

При этом президент отметил, что это вполне здоровый бюджет и экономика. "Поэтому сказать, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло - это не так. Хочу подчеркнуть, что все, именно все ранее заявленные планы развития, достижения стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением - все в полной мере выполняются", - добавил президент РФ.