Науседа считает, что помощь ЕС позволит увеличить транзит украинского зерна

Президент Литвы отметил, что в стране готовы к обсуждению с Еврокомиссией конкретных финансовых инструментов, которые позволили бы увеличить потенциал транспортного сектора и Клайпедского государственного морского порта

ВИЛЬНЮС, 5 октября. /ТАСС/. Финансовая поддержка со стороны Евросоюза будет способствовать росту объемов вывоза украинского зерна через Клайпедский государственный морской порт. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

"Мы готовы к обсуждению с Еврокомиссией конкретных финансовых инструментов, которые позволили бы увеличить потенциал транспортного сектора Литвы и нашего порта в целях наращивания объемов перевозки украинского зерна", - приводит пресс-служба президента его слова.

Науседа в четверг заявил журналистам в Гранаде, что такая финансовая поддержка ЕС необходима для обеспечения стабильности маршрута и преодоления многочисленных вызовов в сфере логистики.

В четверг в интервью радиостанции Žinių radijas еврокомиссар по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс утверждал, что у ЕК нет планов финансовой поддержки транзита украинского зерна через балтийскую республику.