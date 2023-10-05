Ориентировочная базовая стоимость самолета "Байкал" составила 178 млн рублей

До этого его стоимость ожидалась на уровне 120 млн рублей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Порядка 178 млн рублей составит ориентировочная базовая стоимость отечественного самолета "Байкал". Об этом журналистам сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев после совещания по строительству самолета.

Ранее цена одного самолета "Байкал" в рублях ожидалась на уровне 120 млн рублей.

"Сейчас я собрал совещание с участием всех заинтересованных лиц - и изготовителей, и министерств - для того, чтобы разобраться со стоимостью. У нас, к сожалению, начала <...> скачкообразно расти цена, что начало вызывать риски у реализации программы строительства самолета. Мы с этим разобрались, я попросил ВЭБ.РФ провести экспертизу. <...> Она [базовая стоимость] сейчас - 178 [млн рублей], но эту стоимость еще будет проверять ВЭБ", - сказал он.

По итогам экспертизы, результаты которой планируют представить через неделю, будут проведены переговоры между "Уральским заводом гражданской авиации" и заказчиком - руководством дальневосточной авиакомпании "Аврора".

"Мы договорились о том, что не надо сразу выпускать самолет, который будет обладать всем комплексом преимуществ, который только можно себе представить. Это должен быть надежный, экономический самолет, который будет окупаться, который будет обслуживать людей и помогать повышать доступность населенных пунктов Дальнего Востока", - добавил Трутнев.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал" станет заменой советскому многоцелевому самолету Ан-2, в нем девять мест. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 тонны - 1,5 тыс. км). Единая дальневосточная компания "Аврора" может получить первые пять самолетов "Байкал" в 2025 году.